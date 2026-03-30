Morì per overdose in casa del fidanzato Procura Roma indaga per maltrattamenti ai danni di Camilla Sanvoisin

La procura di Roma ha avviato un’indagine per maltrattamenti nei confronti di Camilla Sanvoisin, una donna di 25 anni trovata morta nel febbraio dell’anno passato nella casa del suo compagno. La causa della morte, attribuita a un’overdose, si è verificata nell’abitazione situata nella zona della Giustiniana. Le autorità stanno esaminando le circostanze che hanno portato al decesso e alle eventuali violenze subite dalla vittima.

(Adnkronos) – La procura di Roma indaga per maltrattamenti ai danni Camilla Sanvoisin, la 25enne trovata morta nel febbraio dello scorso anno in casa del compagno Giacomo Celluprica alla Giustiniana. Il 35enne, subito dopo i fatti, aveva riferito di aver assunto droga con Camilla e di essersi poi profondamente addormentato fino a quando, al risveglio, ha trovato la ragazza inerte accanto a lui e ha chiamato i soccorsi. Dall’autopsia non erano emersi segni di traumi esterni o violenza e gli esami avevano confermato la morte della giovane per arresto cardiaco. Nel corso dell’indagine condotte dai pm capitolini sarebbero emersi però elementi, riferiti al periodo precedente alla morte della ragazza, che hanno portato adesso a ipotizzare l’accusa di maltrattamenti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Aggiornamenti e contenuti dedicati a Procura Roma Leggi anche: Camilla Sanvoisin morta per overdose a 25 anni: indagata una donna, avrebbe venduto l’eroina all’ex Due detenuti morti nel carcere di Augusta: sospetta overdose, indaga la ProcuraABBONATI A DAYITALIANEWS Due decessi negli ultimi quindici giorni Due detenuti hanno perso la vita nel giro di appena quindici giorni all’interno del... Ragazzina di 15 anni morì in casa per overdose da Mdma: l'autopsia cambia tutto. L'amico ventenne accusato di omicidioA distanza di un anno e mezzo dei fatti, si avvicina la verità sulla morte di una ragazzina di 15 anni, che perse la vita a Parma nella casa di un...