Due detenuti morti nel carcere di Augusta | sospetta overdose indaga la Procura

Due detenuti sono morti nel carcere di Augusta, probabilmente a causa di un’overdose, e la Procura ha avviato le indagini. Nei primi quindici giorni di ottobre, due uomini hanno perso la vita all’interno della struttura carceraria in provincia di Siracusa, sollevando preoccupazioni sulla gestione delle sostanze stupefacenti tra le mura della struttura.

Due decessi negli ultimi quindici giorni. Due detenuti hanno perso la vita nel giro di appena quindici giorni all'interno del carcere di Augusta, in provincia di Siracusa. A rendere nota la vicenda sono state le organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria, che parlano di decessi riconducibili a presunte overdose. La notizia ha immediatamente riacceso l'attenzione sulle condizioni di sicurezza e controllo negli istituti di pena. La denuncia dei sindacati di polizia penitenziaria. Secondo Sebastiano Bongiovanni, dirigente provinciale dell'Unione sindacati di polizia penitenziaria di Siracusa, e Aldo Di Giacomo, segretario del Sindacato polizia penitenziaria, gli episodi sarebbero l'ennesimo segnale delle condizioni critiche in cui versano molte carceri italiane.

