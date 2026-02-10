Una ragazza di 15 anni è morta a Parma per un’overdose di Mdma. Dopo un anno e mezzo, l’autopsia ha portato a una svolta nelle indagini. L’amico ventenne, che era con lei quella sera, ora è accusato di omicidio. La procura sta cercando di chiarire se si sia trattato di un incidente o di qualcosa di più grave. Gli inquirenti hanno ricostruito gli eventi e stanno verificando i dettagli sulla droga trovata in casa. La famiglia della vittima aspetta risposte dopo mesi di silenzio.

A distanza di un anno e mezzo dei fatti, si avvicina la verità sulla morte di una ragazzina di 15 anni, che perse la vita a Parma nella casa di un amico nella zona est della città: era il 12 agosto 2024 e la giovane venne trovata distesa sul letto della madre del ragazzo, mentre lui dormiva nella stanza accanto. Ora per l'amico, che ha vent'anni, si prospettano guai seri: la Procura ha infatti deciso di contestargli, oltre a spaccio e omissione di soccorso, anche l'omicidio preterintenzionale. La verità dall'autopsia Secondo le indagini della squadra Mobile quando la 15enne aveva iniziato a stare male erano in tre in casa, il decesso avvenne tra le 2 e 4 di notte, ma l'allarme fu dato soltanto la mattina successiva, quando non c'era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Ragazzina di 15 anni morì in casa per overdose da Mdma: l'autopsia cambia tutto. L'amico ventenne accusato di omicidio

