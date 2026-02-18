Camilla Sanvoisin morta per overdose a 25 anni | indagata una donna avrebbe venduto l'eroina all'ex

Camilla Sanvoisin, 25 anni, è morta per un’overdose causata dall’acquisto di droga dall’ex fidanzato. La Procura ha aperto un’indagine e ha individuato una donna di 37 anni come possibile responsabile della vendita di eroina. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe fornito la sostanza all’uomo, che poi avrebbe ceduto a Camilla. La questura ha sequestrato alcuni campioni di droga e sta ricostruendo le circostanze dell’accaduto. Le indagini proseguono per chiarire il ruolo preciso della sospettata.