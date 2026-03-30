Monsignor Paolo Rudelli di Gandino nominato nuovo Sostituto per gli Affari Generali del Vaticano

Il Papa ha nominato un sacerdote di Gandino come nuovo Sostituto per gli Affari Generali del Vaticano. Si tratta di uno degli incarichi più rilevanti all’interno dell’amministrazione centrale dello Stato pontificio, un ruolo che si occupa di questioni interne e di gestione degli affari generali. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore.