Monsignor Paolo Rudelli di Gandino nominato nuovo Sostituto per gli Affari Generali del Vaticano
Il Papa ha nominato un sacerdote di Gandino come nuovo Sostituto per gli Affari Generali del Vaticano. Si tratta di uno degli incarichi più rilevanti all’interno dell’amministrazione centrale dello Stato pontificio, un ruolo che si occupa di questioni interne e di gestione degli affari generali. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore.
LA NOMINA. Papa Leone XIV ha scelto il sacerdote gandinese per uno degli incarichi più importanti e delicati dell’intero apparato vaticano, una sorta di «ministro degli Interni» dello Stato. L’annuncio del Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi. Dalla Colombia alla Segreteria di Stato, dalla Segreteria di Stato alla Nunziatura in Italia, dalla Nunziatura in Italia alla Prefettura della Casa Pontificia. Giro di nomine oggi, 30 marzo, all’interno della Santa Sede. Papa Leone XIV ha scelto il nuovo sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato, tra gli incarichi più importanti e delicati dell’intero apparato vaticano, una sorta di «ministro degli Interni» dello Stato della Città del Vaticano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Contenuti utili per approfondire Monsignor Paolo Rudelli
Leggi anche: Monsignor Paolo Rudelli di Gandino è il nuovo sostituto della Segreteria di Stato Vaticana
Papa Leone nomina Paolo Rudelli per gli Affari generali: Pena Parra nuovo nunzio in ItaliaPapa Leone XIV prosegue nel rinnovo di alcuni dei ruoli pilastro della Curia Romana, dando sempre più la sua impronta dopo quasi un anno di...
Leggi anche: Monsignor Felice Accrocca nominato nuovo vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino