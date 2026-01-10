Monsignor Felice Accrocca nominato nuovo vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino

Oggi, il Santo Padre Leone XIV ha annunciato la nomina di Monsignor Felice Accrocca come nuovo vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino. La scelta riflette l’impegno della Chiesa nel rafforzare il suo ruolo spirituale e pastorale nella regione, proseguendo nel cammino di attenzione alle esigenze della comunità locale e alla testimonianza cristiana.

Oggi il Santo Padre Leone XIV ha nominato mons. Felice Accrocca nuovo vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, succedendo a mons. Domenico Sorrentino, che conclude così vent’anni di servizio pastorale. La nomina è stata accolta con gioia e gratitudine. La comunità locale francescana ha espresso riconoscenza a Dio, al Papa e a mons. Sorrentino per il lungo impegno alla guida della diocesi, e un caloroso benvenuto al nuovo vescovo per la disponibilità mostrata verso la Chiesa e la comunità francescana. Mons. Felice Accrocca è già noto ad Assisi per la sua partecipazione a numerosi eventi culturali e di approfondimento sul francescanesimo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

