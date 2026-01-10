Monsignor Felice Accrocca nominato nuovo vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino
Oggi, il Santo Padre Leone XIV ha annunciato la nomina di Monsignor Felice Accrocca come nuovo vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino. La scelta riflette l’impegno della Chiesa nel rafforzare il suo ruolo spirituale e pastorale nella regione, proseguendo nel cammino di attenzione alle esigenze della comunità locale e alla testimonianza cristiana.
Oggi il Santo Padre Leone XIV ha nominato mons. Felice Accrocca nuovo vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, succedendo a mons. Domenico Sorrentino, che conclude così vent’anni di servizio pastorale. La nomina è stata accolta con gioia e gratitudine. La comunità locale francescana ha espresso riconoscenza a Dio, al Papa e a mons. Sorrentino per il lungo impegno alla guida della diocesi, e un caloroso benvenuto al nuovo vescovo per la disponibilità mostrata verso la Chiesa e la comunità francescana. Mons. Felice Accrocca è già noto ad Assisi per la sua partecipazione a numerosi eventi culturali e di approfondimento sul francescanesimo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Leggi anche: Monsignor Felice Accrocca nuovo vescovo delle Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno
Leggi anche: Mons. Felice Accrocca scelto da papa Leone come vescovo di Assisi, Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno
Mons. Felice Accrocca lascia l' Arcidiocesi di Benevento per la nuova nomina a Vescovo della Diocesi di Assisi; Monsignor Felice Accrocca nuovo vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Foligno. Docente di storia medievale, esperto di francescanesimo, è attuale arcivescovo di Benevento; Monsignor Felice Accrocca lascia l'arcidiocesi di Benevento. Papa Leone XIV lo ha nominato vescovo di Assisi e di Foligno; Sabato la nomina del nuovo vescovo di Assisi. Indiscrezioni: è Felice Accrocca.
Monsignor Felice Accrocca nominato vescovo di Assisi e di Foligno - Gli auguri del vescovo di Latina, Mariano Crociata e della chiesa pontina. latinatoday.it
Il monsignore pontino Felice Accrocca nominato vescovo di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino e di Foligno - Il sindaco di Latina Matilde Celentano commenta la nomina di monsignor Felice Accrocca a vescovo di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino e di Foligno da parte di Papa Leone XIV, ricordando il suo lungo m ... latinaquotidiano.it
Il Papa sceglie un figlio della provincia di Latina: Accrocca vescovo di Assisi - Dalla pianura pontina alle colline umbre, fino al cuore spirituale del francescanesimo. h24notizie.com
Monsignor Felice Accrocca nominato vescovo di Assisi: l'annuncio del vescovo uscente Sorrentino
Ciao! Oggi il Santo padre Leone XIV ha nominato monsignor Felice Accrocca vescovo della nostra diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino. Siamo molto felici e grati a Dio, al Santo Padre, a monsignor Sorrentino per i 20 anni di servizio come pastor - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.