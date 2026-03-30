Monsignor Paolo Rudelli di Gandino è il nuovo sostituto della Segreteria di Stato Vaticana

Un arcivescovo di Gandino è stato nominato da Papa Leone XIV come Sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato Vaticana. La nomina riguarda Monsignor Paolo Rudelli, 55 anni, che assume un ruolo di rilievo all’interno dell’amministrazione della Santa Sede. La designazione è stata ufficializzata di recente e conferma la posizione di rilievo esercitata dall’arcivescovo all’interno della gerarchia ecclesiastica.

Bergamo. L’arcivescovo Mons. Paolo Rudelli, 55 anni di Gandino, è stato nominato da Papa Leone XIV quale Sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato Vaticana. Si tratta di un incarico di particolare prestigio e responsabilità, vicino al Pontefice e al Segretario di Stato mons. Pietro Parolin. Mons. Rudelli prende il posto dell’arcivescovo Edgar Peña Parra, ora nominato Nunzio Apostolico in Italia. Mons. Paolo Rudelli è nato il 16 luglio 1970 ed ha studiato sino alla maturità classica nel Seminario Giovanni XXIII di Bergamo. Ha frequentato il Seminario Romano Maggiore e la Pontificia Università Gregoriana, prestando nel frattempo servizio anche nel carcere di Rebibbia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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