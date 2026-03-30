Papa Leone ha nominato Paolo Rudelli responsabile degli Affari Generali, mentre Pena Parra assume il ruolo di nuovo nunzio in Italia. Rudelli, originario di Bergamo, era già stato incaricato da Papa Francesco come nunzio apostolico in Colombia e ora torna a ricoprire un incarico di rilievo all’interno della Santa Sede. La nomina di Pena Parra rappresenta invece il suo primo incarico nel nostro Paese.

Papa Leone XIV prosegue nel rinnovo di alcuni dei ruoli pilastro della Curia Romana, dando sempre più la sua impronta dopo quasi un anno di pontificato. Prima tra tutte, il Vescovo di Roma ha sceltoil sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato. Si tratta di uno dei ruoli più importanti, definito dalla stampa come un “ministro degli Interni”. A ricoprire questo ruolo è l’arcivescovo italianoPaolo Rudelli che finora era stato nunzio apostolico in Colombia. Secondo quanto riportaVatincan News, Rudelli è diventato sacerdote nel ‘95, si è laureato in teologia morale ed è stato incardinato a Bergamo. Non solo,fu proprio Papa Francesco nel 2019 ad ordinarlo arcivescovoe nel 2023 a nominarlo nunzio apostolico in Colombia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone nomina Paolo Rudelli per gli Affari generali: Pena Parra nuovo nunzio in Italia

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