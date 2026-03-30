A Modena, la morte della piccola Nina ha suscitato una reazione diffusa, portando alla pubblicazione di una lettera da parte di Silvio e Carlo Rivetti, che esprimono il loro cordoglio. Tutti gli impegni pubblici del club sono stati cancellati, mentre il mondo del calcio e la comunità locale si sono stretti attorno alla dirigenza della società sportiva durante questa giornata.

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© Calcionews24.com - Modena, la lettera emozionante di Silvio e Carlo Rivetti dopo la tragica morte della piccola Nina! Annullati tutti gli impegni pubblici

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