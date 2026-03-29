Il mondo del calcio di Modena è in lutto per la perdita di Nina, una bambina di 10 anni, figlia del vice presidente e nipote del presidente della società sportiva. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha espresso il proprio cordoglio. La famiglia Rivetti ha annunciato la scomparsa della piccola, senza fornire dettagli aggiuntivi sulla vicenda.

Modena, 29 marzo 2026 – Una triste e tragica notizia ha colpito l’intero mondo del Modena calcio. Il club gialloblù ha pianto la scomparsa della piccola Nina, di appena 10 anni, figlia del vice presidente Silvio Rivetti e nipote del presidente Carlo Rivetti (fondatore di Stone Island ). Si è spenta a seguito di una malattia con la quale combatteva da tempo e i funerali si terranno a Milano, dove viveva con la famiglia. Un lutto che colpisce profondamente anche Modena e tutto il club gialloblù, che nel tardo pomeriggio di oggi ne ha dato notizia, attraverso questo comunicato: “Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena FC. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una tragica notizia sconvolge il Modena calcio: è morta la piccola Nina, 10 anni, nipote del presidente Carlo Rivetti

Articoli correlati

Morta a nove anni, Verdellino piange la piccola Alessia: “Addio, piccola grande guerriera”Verdellino (Bergamo) – La sua storia aveva scatenato una grande ondata di solidarietà: erano stati raccolti più di 70mila euro in poche settimane per...

Pergolato crolla sui bimbi al parco, morta piccola di 10 anni e 4 feriti in Brasile: “Uccisa dall’incompetenza”"Non so chi sarà ritenuto responsabile in tribunale, ma è l'incompetenza che ha ucciso mia figlia, quel legno era marcio alla base" ha dichiarato il...