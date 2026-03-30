Lutto per il Modena | è morta a 10 anni Nina Rivetti nipote del patron Carlo e figlia del vicepresidente Silvio

Il Modena ha annunciato la morte di Nina Rivetti, una bambina di 10 anni, figlia del vicepresidente Silvio Rivetti e nipote del presidente Carlo Rivetti, fondatore di Stone Island. La notizia è stata comunicata dalla società di calcio, che milita in Serie B. La scomparsa di Nina rappresenta un grave lutto per il club e le persone coinvolte.

Un grave lutto ha colpito il Modena, società di calcio che gioca nel campionato di Serie B. Il club gialloblù ha infatti comunicato la scomparsa della piccola Nina, di appena 10 anni, figlia del vice presidente Silvio Rivetti e nipote del presidente Carlo Rivetti (fondatore di Stone Island). Nina è morta dopo una malattia con la quale combatteva da tempo. I funerali si terranno a Milano, dove viveva con la famiglia. “Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena FC. La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, Vicepresidente del Modena FC, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno amata “, si legge in un comunicato diffuso dal club. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Spezia Calcio esprime le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa di Nina Rivetti, figlia di Silvio, vicepresidente del Modena F.C. A tutta la famiglia Rivetti, il sentito abbraccio da parte di tutto il club. x.com