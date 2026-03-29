A Modena si è verificata una tragica perdita con la morte di una bambina di 10 anni, nipote di un presidente di una squadra di calcio locale. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla società sportiva coinvolta, che ha confermato il decesso della ragazzina. La stessa società ha anche reso noto che la bambina era figlia di uno dei membri associati.

Terribile lutto per il Modena: a soli 10 anni è scomparsa Nina Rivetti, nipote del presidente del club Carlo Rivetti e figlia del vicepresidente Silvio. Ne ha dato l'annuncio la stessa società con un comunicato: "Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena Fc. La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, Vicepresidente del Modena Fc, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno amata", si legge sul sito ufficiale. La società ha anche annullato tutti gli impegni pubblici in programma per il Modena questa settimana e annunciato la chiusura dello Store per la giornata del 31 marzo, in segno di lutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Modena sotto shock: è morta a 10 anni Nina Rivetti, nipote del presidente Carlo

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