Missile iraniano per le vittime di Epstein | perché la foto è un fake generato dall’IA

Un’immagine diffusa su Facebook mostra un missile iraniano con la scritta «in memoria delle vittime dell’isola di Epstein». La foto è stata identificata come un falso creato con strumenti di intelligenza artificiale, contribuendo alla diffusione di notizie inesatte sul conflitto in Medio Oriente.

L’immagine di un missile iraniano con la scritta «in memoria delle vittime dell’isola di Epstein » sta circolando su Facebook, alimentando la disinformazione sul conflitto in Medio Oriente. Tuttavia, non si tratta di un ordigno reale pronto a colpire Tel Aviv, ma di un contenuto creato tramite intelligenza artificiale. Per chi ha fretta:. L’immagine del missile iraniano con la dedica in farsi alle vittime di Jeffrey Epstein è un falso totale.. L’immagine originale contiene il SynthID, il watermark invisibile che Google applica ai contenuti AI.. Il contenuto unisce arbitrariamente la crisi geopolitica tra Iran e Israele alle narrazioni complottiste legate agli Epstein Files. 🔗 Leggi su Open.online

Una selezione di notizie su Missile iraniano

Trump ed Epstein in una sauna con una minore? Perché la foto del lavapiedi è un falso generato dall’AICircola un’immagine che mostrerebbe Donald Trump e Jeffrey Epstein a torso nudo, seduti mentre una giovane donna lava loro i piedi.

Un missile iraniano sulla Statua della Libertà: il video (generato con AI) diffuso dalla Repubblica IslamicaLa Repubblica islamica iraniana ha pubblicato un video creato con l’intelligenza artificiale che mostra un attacco contro la Statua della Libertà...

Le foto fake della madre di Mamdani insieme a EpsteinDiverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui) suggeriscono che la madre del sindaco di New York Zohran Mamdani fosse in qualche modo...