Le foto fake della madre di Mamdani insieme a Epstein

Le foto che mostrano la madre del sindaco di New York, Zohran Mamdani, insieme a Jeffrey Epstein circolano da giorni sui social. Alcune immagini condivise su Facebook suggeriscono che potrebbe esserci stato un legame o una qualche forma di collaborazione tra loro. La vicenda ha acceso un dibattito acceso, anche se finora non ci sono prove che collegano direttamente la madre del primo cittadino a Epstein o ai suoi loschi traffici.

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui ) suggeriscono che la madre del sindaco di New York Zohran Mamdani fosse in qualche modo complice – o che avesse una relazione – con Jeffrey Epstein, il miliardario condannato per abusi sessuali e traffico di minori. La madre di Mamdani, la regista Mira Nair, citata negli Epstein files, sarebbe stata immortalata in diverse foto con in braccio il piccolo Zohran, assieme a Epstein, la compagna e complice Ghislaine Maxwell, Bill Clinton, Bill Gates e Jeff Bezos. Il re dei complottisti americani, Alex Jones, sostiene addirittura che Mamdani possa essere figlio illegittimo di Epstein.🔗 Leggi su Open.online

Nei documenti relativi al caso Epstein spuntano anche nomi inaspettati.

La madre di Mamdani, la regista Mira Nair, è apparsa nei documenti di Epstein.

Le foto fake della madre di Mamdani insieme a EpsteinLe foto della madre di Mamdani non fanno parte degli Epstein files, infatti sono generate con IA da un autore di meme satirici. open.online

Furto al Louvre, virili le foto (fake) dei ladri sexy: «Sono i gioielli della Corona»Continua la saga sul furto del secolo, quello commesso al Louvre lo scorso 19 ottobre, in cui erano stati rubati 8 gioielli della corona francese per un valore di 88 milioni di euro – ma stavolta su ... corriereadriatico.it

Dopo il lancio con grandi promesse di semplificare l’accesso alle informazioni civiche, l’assistente virtuale “MyCity” della città di New York è stato ufficialmente disattivato dall’amministrazione del nuovo sindaco Zohran Mamdani. Il bot, alimentato da un modell - facebook.com facebook

Dopo avere fatto installare il bidet, che prima non conosceva, Mamdani compie un altro atto istituzionale: spala la neve per liberare un’automobile. Mezzi pubblici gratuiti, abbassamento drastico dei prezzi di affitti e generi alimentari e altre false promesse sens x.com