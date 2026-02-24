Trump ed Epstein in una sauna con una minore? Perché la foto del lavapiedi è un falso generato dall’AI

Una foto che ritrae Donald Trump e Jeffrey Epstein in una sauna con una minore si rivela essere un falso generato dall’intelligenza artificiale. La scena mostra i due uomini senza abbigliamento mentre una giovane donna lava loro i piedi, ma le analisi digitali confermano che l’immagine è stata manipolata. La diffusione di questa immagine ha suscitato molta attenzione sui social, anche se non esistono prove che la scena sia reale.

Circola un’immagine che mostrerebbe Donald Trump e Jeffrey Epstein a torso nudo, seduti mentre una giovane donna lava loro i piedi. Secondo diversi post virali, lo scatto proverrebbe dai file ufficiali rilasciati dal Dipartimento di Giustizia americano sul caso Epstein. Tuttavia, la foto non compare nell’archivio e risulta generata con l’AI. Per chi ha fretta. La foto di Trump ed Epstein con una giovane donna che lava loro i piedi non proviene dai file del Dipartimento di Giustizia.. L’immagine è stata pubblicata per la prima volta il 17 novembre 2025 dall’artista britannica Alison Jackson.. Nello scatto sono presenti dettagli incoerenti compatibili con una generazione artificiale. 🔗 Leggi su Open.online

La foto del 1997 con Trump ed Epstein è falsaUna foto del 1997 che mostra Donald Trump con Jeffrey Epstein, in realtà, è un falso.

Il falso video generato con l’AI per deridere un inesistente esponente del PDUn video falso, creato con l’intelligenza artificiale, sta girando sui social.

Epstein: “Il mondo non sa quanto è stupido Trump”

