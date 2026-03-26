La Repubblica islamica iraniana ha diffuso un video, realizzato con l'uso dell'intelligenza artificiale, che mostra un attacco con un missile contro la Statua della Libertà, la quale nella scena è rappresentata con una testa di animale. Il filmato è stato pubblicato sui canali ufficiali dell’ente e presenta una versione modificata dell’iconica statua statunitense.

La Repubblica islamica iraniana ha pubblicato un video creato con l’intelligenza artificiale che mostra un attacco contro la Statua della Libertà (trasformata con una testa di animale). Nel filmato il missile distrugge il simbolo per eccellenza degli Stati Uniti, sotto gli occhi dai nativi americani, dai giapponesi di Hiroshima, dalle popolazioni dello Yemen e della Palestina. La strategia in Iran? È interessante vedere come la pensano al Cremlino Petroliera turca attaccata da un sottomarino nel Mar Nero: trasportava greggio russo. Ma aveva legami con l’Iran Le bombe a grappolo dell’Iran su Israele: così Teheran vuole massimizzare i danni e risparmiare sull’arsenale già ridotto Il Parlamento Ue approva la direttiva Anticorruzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un missile iraniano sulla Statua della Libertà: il video (generato con AI) diffuso dalla Repubblica Islamica

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