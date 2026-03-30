Una foto che raffigura un missile iraniano con una dedica in farsi alle vittime dell’isola di Epstein sta circolando sui social network. Tuttavia, è stato confermato che l’immagine è stata generata tramite intelligenza artificiale e non rappresenta un evento reale.

Una foto di un missile iraniano con una dedica in farsi alle vittime dell’isola di Epstein sta circolando massicciamente sui social network, ma si tratta di una creazione artificiale e non di un evento reale. L’immagine è stata generata tramite intelligenza artificiale, specificamente utilizzando il motore Gemini di Google, come dimostra la presenza del marchio d’acqua invisibile SynthID. L’inganno nasce dall’unione arbitraria tra la crisi geopolitica attuale nel Medio Oriente e le narrazioni complottiste legate ai file Epstein, creando un falso senso di urgenza che non corrisponde alla realtà dei fatti verificabili. Le forze armate iraniane non hanno mai scritto tale dedica su alcun ordigno, né ha avuto luogo un attacco a Tel Aviv con questa motivazione specifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Missile iraniano per Epstein: la foto è un falso generato dall’IA

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