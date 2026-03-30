Mini-rimpasto Governo ipotesi Zaia al posto di Urso l’endorsement di Fontana dopo riunione Lega | Bravo in qualsiasi ruolo
Nelle ultime ore si sono diffuse voci su possibili cambiamenti nel governo, con alcune indiscrezioni riguardanti un mini-rimpasto. Si parla di una sostituzione di un ministro in carica con un possibile incarico a un politico locale, in aggiunta a un endorsement di un esponente della Lega, che ha espresso apprezzamento per un altro ministro in ogni ruolo. Sono inoltre circolate notizie su ministri considerati vulnerabili o sotto scrutinio.
Nelle ultime ore, come anticipato dal Giornale d’Italia, si sono rincorse voci su ministri considerati vulnerabili, come Carlo Nordio, Adolfo Urso, Orazio Schillaci ed Elvira Calderone. L’inserimento di Zaia, però, potrebbe richiedere un rimpasto più ampio, capace di mantenere l’equilibrio tra i par. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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