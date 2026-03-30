Mini-rimpasto Governo ipotesi Zaia al posto di Urso l’endorsement di Fontana dopo riunione Lega | Bravo in qualsiasi ruolo

Nelle ultime ore si sono diffuse voci su possibili cambiamenti nel governo, con alcune indiscrezioni riguardanti un mini-rimpasto. Si parla di una sostituzione di un ministro in carica con un possibile incarico a un politico locale, in aggiunta a un endorsement di un esponente della Lega, che ha espresso apprezzamento per un altro ministro in ogni ruolo. Sono inoltre circolate notizie su ministri considerati vulnerabili o sotto scrutinio.