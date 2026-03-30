Governo ipotesi mini-rimpasto tra i ministri in bilico Nordio Urso Piantedosi Pichetto Fratin e Schillaci - RETROSCENA
Si intensificano le voci su un possibile mini-rimpasto all’interno del governo, con alcuni ministri considerati in bilico. La decisione dipenderà dai sondaggi delle prossime settimane, che potrebbero peggiorare in seguito alla sconfitta al referendum. Se la coalizione di governo perderà tra il 2 e il 3 per cento dei consensi, si ipotizza un cambiamento riguardante alcuni membri dell’esecutivo.
Tutto dipenderà dalle prossime settimane, ed in particolare dai sondaggi: se la coalizione di governo perderà 2-3 punti percentuali come effetto della sconfitta al referendum, allora un mini-rimpasto potrebbe accadere veramente Cresce l'ipotesi di un mini-rimpasto nel governo Meloni. Le dimis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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