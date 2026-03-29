Dopo la sconfitta al referendum, la premier ha valutato l'ipotesi di un rimpasto di governo per rafforzare la maggioranza. Tra i nomi sul tavolo ci sono alcuni ministri e figure regionali, tra cui il ministro delle imprese e il presidente di una regione del Nord. La discussione si concentra sulla possibilità di inserire nuovi esponenti e di modificare le deleghe attuali.

Andare avanti così, un piccolo rimpasto di governo o le dimissioni per andare al voto anticipato. Sono queste le strade possibili che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i suoi starebbero valutando in questi giorni dopo la batosta del referendum sulla giustizia. Il rimpasto appare al momento l’ipotesi più percorribile, un modo per blindare il governo fino alle elezioni del 2027. Tre le possibili new entry nell’esecutivo è forte il nome di Luca Zaia. Ipotesi voto anticipato Meloni verso il rimpasto di governo? I nomi in ballo, da Urso a Zaia Ipotesi voto anticipato Di certo non è il piano A di Giorgia Meloni, ma il voto anticipato è una delle opzioni sul tavolo della premier di cui si starebbe parlando sempre di più negli ambienti del centrodestra. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Meloni e l'ipotesi rimpasto per blindare il governo, da Urso a Zaia: chi rischia e chi potrebbe entrare

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