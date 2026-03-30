Mini-rimpasto Governo Meloni ad interim al posto di Santanchè ancora per poco in pole Priante Enit poi Caramanna
Si susseguono le discussioni sul mini-rimpasto di governo, con un incarico ad interim per il ministro al momento sostituito. Tra i nomi più accreditati per il ruolo di nuovo ministro spicca quello di un dirigente del settore turistico, attualmente presidente di un ente nazionale. Altri nomi in corsa sono un funzionario di lunga esperienza e un professionista del settore.
In pole position per il post-Santanchè resta un profilo tecnico d’area come quello di Priante, attuale presidente dell’Enit, figura considerata solida e con esperienza nel settore. Parallelamente, prende forma anche l’ipotesi politica: quella di promuovere il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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