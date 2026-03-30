Minaccia il marito di togliergli la figlia per avere 2 milioni di euro | lui si suicida lei condannata a 7 anni

Una donna è stata condannata a sette anni di reclusione per maltrattamenti e minacce nei confronti del marito. Secondo la ricostruzione dei fatti, avrebbe insultato e minacciato il marito, chiedendogli fino a due milioni di euro per consentirgli di vedere la figlia. In seguito alle tensioni, l’uomo si è suicidato. La vicenda si è svolta in un contesto familiare complesso.