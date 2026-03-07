Picchia il marito e minaccia di dare fuoco alla casa | condannata moglie violenta

Una donna è stata condannata dopo aver aggredito il marito, colpendolo ripetutamente, e aver minacciato di incendiare la casa coniugale. La donna, che nel corso delle ultime settimane aveva richiesto soldi più volte, è stata riconosciuta colpevole delle accuse di violenza e minaccia. Il procedimento giudiziario si è concluso con la condanna definitiva.

Pretende soldi in continuazione, picchia il marito e minaccia di dare fuoco all’abitazione coniugale. La Corte d’appello di Perugia ha confermato la condanna 3 anni per una donna accusata di maltrattamenti in famiglia attuati con violenze fisiche e psicologiche nei confronti del marito. Secondo quanto ricostruito in tribunale l'uomo era stato sottoposto per mesi a continue violenze fisiche e verbali, scatenate principalmente dai rifiuti opposti dal coniuge alle continue richieste di denaro da parte della moglie. Un atteggiamento, quello della donna, interpretato in sentenza come "lo sfogo di un sentimento di intensa rabbia" e un "tentativo di assoggettarlo alla propria volontà", elementi che integrano perfettamente il reato di maltrattamenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Minaccia i genitori malati di dare fuoco alla casa e uccidere l’animale domestico: arrestatoLe indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno fatto luce su una serie di vessazioni psicologiche e morali, aggravate da...

Picchia e minaccia la moglie per 30 anni, marito condannato per maltrattamentiANCONA – Condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti aggravati alla moglie.

Catania, picchia il marito e minaccia di ammazzarlo: 53enne arrestata dai Carabinieri

Contenuti utili per approfondire Picchia il marito e minaccia di dare....

Temi più discussi: Tradita dal marito chiede la separazione e lui la prende per il collo: poliziotto a processo per maltrattamenti in famiglia; Portici, marito ubriaco picchia la moglie e il figlio 16enne: arrestato per maltrattamenti familiari; Roma, picchia e minaccia la moglie per 15 anni: Prima o poi ti ammazzo, 3 anni e mezzo al marito; Portici, marito ubriaco picchia la moglie e il figlio 16enne: arrestato per maltrattamenti familiari.

Roma, picchia e minaccia la moglie per 15 anni: Prima o poi ti ammazzo», 3 anni e mezzo al maritoBotte, minacce e insulti nel corso di oltre 15 anni di relazione. Questa era la realtà che doveva sopportare quotidianamente una donna di origine rumena di 49 anni. Il suo aguzzino era ... ilmessaggero.it

Puoi picchiare tua moglie, basta che non le lasci ferite aperte: cosa dice il codice dei talebani in AfghanistanIl nuovo codice talebano entrato in vigore in Afghanistan mette nero su bianco la subordinazione delle donne, con severe restrizioni ai loro movimenti ... fanpage.it

Dirigente 'guardalinee' picchia arbitro donna di 17anni. Infuriato per rimessa laterale, inibito per 5 anni. Prognosi per vittima di 45 giorni #ANSA x.com

Prima minaccia e poi picchia l’ex davanti alla figlia e al nuovo compagno: arrestato 30enne #Cronaca #aggressione #arresto #compagno #figlia #minacce #violenza - facebook.com facebook