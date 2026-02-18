las vegas madre dello utah uccide la figlia di 11 anni durante gara di cheerleading e si suicida

Una madre di Las Vegas ha ucciso la figlia di 11 anni durante una gara di cheerleading e poi si è tolta la vita. La tragedia si è svolta in una stanza di un hotel, dove sono stati trovati i corpi. La polizia indaga sulle cause che hanno portato a questo gesto estremo. La comunità dello Utah si trova sconvolta di fronte a questa doppia perdita improvvisa.

Il ritrovamento in una stanza di un hotel. Una tragedia sconvolge la comunità dello Utah e la scena sportiva statunitense. Domenica a Las Vegas, all’interno di una stanza del Rio Hotel & Casino, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di Addilyn “Addi” Smith, 11 anni, e di sua madre Tawnia McGeehan, 34 anni. Secondo le autorità, si tratta di un drammatico omicidio-suicidio: McGeehan ha sparato alla figlia prima di togliersi la vita. La lunga battaglia legale per l’affidamento. Secondo i documenti del tribunale, Tawnia McGeehan era stata coinvolta in una complessa e lunga battaglia per l’affidamento della figlia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

