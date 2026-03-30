milano ritardi fino a 45 minuti e disagi per i pendolari trenord

Nel pomeriggio di oggi, i pendolari che viaggiano sulla rete ferroviaria di Milano hanno affrontato ritardi fino a 45 minuti su diverse linee. I rallentamenti hanno coinvolto principalmente le tratte che collegano il capoluogo ai comuni limitrofi e alle zone fuori provincia, causando disagi e ritardi nelle partenze e negli arrivi dei treni.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Quintali di droga dal Marocco a Milano passando dalla Spagna, la Guardia di Finanza arresta. Ieri pomeriggio, in via Binda a Como, è andata in scena una storia che mescola. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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