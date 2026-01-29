Guasto a Bovisa ritardi fino a 40 minuti sulla linea Milano–Saronno | disagi per i pendolari

Questa mattina i pendolari che viaggiano sulla linea Milano–Saronno hanno vissuto una mattinata difficile. Un guasto alla linea ha provocato ritardi fino a 40 minuti, cancellazioni e cambi di percorso. La situazione ha creato disagi e confusione nei treni e nelle stazioni.

