Guasto in stazione a Garbagnate Milanese ritardi fino a 48 minuti dei treni Trenord tra Milano e Saronno
A causa di un guasto alla linea ferroviaria presso la stazione di Garbagnate Milanese, si stanno riscontrando ritardi fino a 48 minuti sui treni Trenord tra Milano e Saronno. La circolazione è temporaneamente influenzata, e si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.
Un guasto alla linea ferroviaria nella stazione di Garbagnate Milanese è all'origine dei notevoli ritardi che si registrano da questa mattina sulla tratta Milano-Saronno di Trenord. Disagi intensi questa mattina per i pendolari al rientro dalle festività natalizie che utilizzano la linea ferroviaria Trenord tra Milano e Saronno.
