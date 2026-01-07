Guasto in stazione a Garbagnate Milanese ritardi fino a 48 minuti dei treni Trenord tra Milano e Saronno

A causa di un guasto alla linea ferroviaria presso la stazione di Garbagnate Milanese, si stanno riscontrando ritardi fino a 48 minuti sui treni Trenord tra Milano e Saronno. La circolazione è temporaneamente influenzata, e si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.