Milano Centrale | guasto a un treno traffico ferroviario in crisi e ritardi fino a 100 minuti Disagi pendolari

Un guasto a un treno a Milano Centrale ha bloccato tutta la circolazione ferroviaria. Centinaia di pendolari sono rimasti in stazione o hanno dovuto cercare alternative per arrivare a destinazione. La situazione ha causato ritardi fino a 100 minuti, creando disagi e confusione tra chi aspetta di partire o arrivare in città. La circolazione resta sotto controllo mentre le squadre di tecnici cercano di risolvere il problema.

Milano Centrale in Tilt: Guasto Blocca il Traffico Ferroviario, Disagi a Cascata. Un guasto tecnico a un treno ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria a Milano giovedì 12 febbraio 2026, causando ritardi fino a 100 minuti e un'ondata di disagi per centinaia di passeggeri. L'incidente, avvenuto in prossimità della Stazione Centrale, ha impattato sia il traffico alta velocità che quello regionale, con ripercussioni su linee dirette a importanti città come Genova, Bologna e Venezia. L'Emergenza Dalle 6:20: Cronaca di una Mattinata Difficile. L'allerta è scattata alle 6:20, quando Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha segnalato un inconveniente tecnico a un treno in avvicinamento alla Stazione Centrale di Milano.

