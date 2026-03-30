A Milano si prepara la nascita di una nuova squadra di hockey su ghiaccio e di un impianto sportivo. Il presidente della Fondazione Fiera presenterà martedì i dettagli del progetto del palazzetto, che sarà costruito nelle vicinanze della Porta Sud. La struttura sarà destinata alle attività legate al settore sportivo e alle competizioni di hockey su ghiaccio.

A ore se ne saprà di più: ma il progetto di un nuovo palazzo del ghiaccio a Rho Fiera, eredità “morale” dell’Olimpiade di Milano Cortina 2026 e degli impianti che nell’ambito hanno ospitato le gare del pattinaggio di velocità in pista lunga e partite dei tornei di hockey ghiaccio, è sempre più concreto. Martedì Giovanni Bozzetti, presidente della Fondazione Fiera, affiancato dal presidente della Federghiaccio Andrea Gios, ne presenterà i dettagli. Con il Governatore Attilio Fontana e il sindaco Giuseppe Sala tra i promotori, ha anche il pieno supporto di Regione Lombardia e Comune di Milano. Molto probabilmente, struttura temporanea,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano, in arrivo una nuova squadra di Hockey ghiaccio e un nuovo impianto: siamo ai dettagli

Una selezione di notizie su Milano in arrivo una nuova squadra di...

L’hockey su ghiaccio risorge a Milano: in 3 mila invadono il Santagiulia senza una squadra da tifareAl PalaItalia in occasione delle Finals Four di Hockey su Ghiaccio, 3 mila tifosi milanesi hanno invaso le tribune del palazzetto dipingendolo di...

Hockey ghiaccio, le convocate di Team USA per Milano Cortina 2026: squadra stellare per sfidare il CanadaManca ormai meno di un mese all’inizio del torneo olimpico femminile di hockey su ghiaccio, che si svolgerà a Milano da giovedì 5 a a giovedì 19...

Olimpiadi 2026, a Milano nuovo impianto per l’hockey e il pattinaggio di figura: sarà a Rho FieraRho (Milano), 19 febbraio 2026 – Milano tornerà ad avere un impianto per l'hockey e per il pattinaggio di figura sul ghiaccio.

Olimpiadi 2026, ecco la nuova arena dell'hockey su ghiaccio a Milano