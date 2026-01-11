L'hockey su ghiaccio risorge a Milano | in 3 mila invadono il Santagiulia senza una squadra da tifare

A Milano, l’hockey su ghiaccio torna protagonista con le Finals Four al PalaItalia. Circa 3.000 appassionati hanno affollato il Santagiulia, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Un evento che testimonia l’interesse crescente per questo sport nella città, anche senza una squadra di riferimento. L’afflusso di pubblico conferma il rinnovato entusiasmo per l’hockey su ghiaccio e la volontà di sostenere le competizioni locali.

Milano Hockey Finals: Asiago e Renon staccano il pass per le Finali Scudetto - La Finale Scudetto valida per la IHF Serie A vedrà confrontarsi Asiago e Renon. oasport.it

La "prima" dell'Arena: il debutto dell'hockey nel tempio del ghiaccio (con una buca) - Così Milano ha acceso Santa Giulia e si avvicina al momento in cui lo sport mondiale sarà protagonista in città ... milanotoday.it

HOCKEY GHIACCIO: domani alle 20 l’Asiago si giocherà la finale con i Rittner Buam, che questa sera hanno sconfitto i Broncos (3-2 il risultato finale). Restate connessi per tutti gli aggiornamenti!!! - facebook.com facebook

L’impianto destinato a ospitare l’hockey su ghiaccio dei Giochi invernali è stato inaugurato tra cantieri aperti e problemi tecnici #Milano #10gennaio2026 #MilanoCortina2026 #ArenaSantaGiulia #Hockey x.com

