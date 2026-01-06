Hockey ghiaccio le convocate di Team USA per Milano Cortina 2026 | squadra stellare per sfidare il Canada
A meno di un mese dall'inizio del torneo olimpico femminile di hockey su ghiaccio a Milano, sono state annunciate le convocate di Team USA. La squadra, composta da atlete di alto livello, si prepara a sfidare le migliori, tra cui il tradizionale rivale, il Canada. L’evento, in programma dal 5 al 19 febbraio, rappresenta un’importante occasione per vedere le migliori prestazioni nel contesto olimpico.
Manca ormai meno di un mese all’inizio del torneo olimpico femminile di hockey su ghiaccio, che si svolgerà a Milano da giovedì 5 a a giovedì 19 febbraio. Canada e Stati Uniti sono le grandi favorite per la medaglia d’oro dopo aver monopolizzato le prime due posizioni del podio in sei delle sette edizioni a cinque cerchi andate in scena nella storia dell’hockey femminile (Svezia unica intrusa con l’argento di Torino 2006). Team USA ha diramato la lista delle 23 convocate per Milano Cortina 2026, selezionando undici reduci dall’argento di Pechino 2022 e altre dodici giocatrici al debutto assoluto sul palcoscenico dei Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it
