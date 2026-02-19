Olimpiadi 2026 a Milano nuovo impianto per l’hockey e il pattinaggio di figura | sarà a Rho Fiera
Il Comune di Milano ha annunciato che, in vista delle Olimpiadi 2026, costruirà un nuovo impianto a Rho Fiera dedicato a hockey e pattinaggio di figura. L’obiettivo è offrire uno spazio moderno e di grande capienza, capace di ospitare le competizioni più importanti. La struttura sorgerà vicino al centro espositivo, facilitando l’accesso per atleti e pubblico. La decisione mira a rafforzare la presenza di Milano nel programma olimpico e a lasciare un’eredità duratura alla città. La realizzazione del progetto è prevista entro il 2024.
Rho (Milano), 19 febbraio 2026 – Milano tornerà ad avere un impianto per l'hockey e per il pattinaggio di figura sul ghiaccio. Sarà questa l'eredità delle Olimpiadi invernali 2026. Ad annunciarlo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti, durante un incontro a Casa Italia. Presenti anche il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio e il presidente della Federazione sport su ghiaccio Andrea Gios. Da ottobre sarà attiva la struttura temporanea mentre tra duetre anni ci sarà il nuovo palazzetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
