Olimpiadi 2026 a Milano nuovo impianto per l’hockey e il pattinaggio di figura | sarà a Rho Fiera

Il Comune di Milano ha annunciato che, in vista delle Olimpiadi 2026, costruirà un nuovo impianto a Rho Fiera dedicato a hockey e pattinaggio di figura. L’obiettivo è offrire uno spazio moderno e di grande capienza, capace di ospitare le competizioni più importanti. La struttura sorgerà vicino al centro espositivo, facilitando l’accesso per atleti e pubblico. La decisione mira a rafforzare la presenza di Milano nel programma olimpico e a lasciare un’eredità duratura alla città. La realizzazione del progetto è prevista entro il 2024.