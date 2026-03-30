Migranti il governo Meloni non si piega ai giudici La Sea Watch multata per 10mila euro e bloccata nel porto

Il governo ha deciso di non accogliere le ordinanze giudiziarie relative ai migranti, mantenendo ferme le proprie decisioni. La nave “Sea Watch” è stata multata di 10 mila euro e posta sotto sequestro nel porto. Nel corso della giornata, le autorità hanno continuato a respingere le richieste di sbarco, nonostante le disposizioni dei tribunali.

Nel giorno in cui i giudici si mettono ancora di traverso, rispetto alle ll’ingresso dei migranti e sull’attività delle Ong, annullando il terzo provvedimento di fermo della Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, operativa tra giugno 2021 e novembre 2024, da Trapani arriva la notizia che la nave della Ong “Sea Watch-5”, è stata fermata per 20 giorni e multata di 10.000 euro, dopo il rifiuto dell’equipaggio di dirigersi verso il porto di Massa Carrara e la decisione di sbarcare a Trapani i migranti a bordo. “La Sea-Watch 5 è stata fermata con la sanzione massima prevista dalla Legge Piantedosi in questi casi, dopo... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, il governo Meloni non si piega ai giudici. La “Sea Watch” multata per 10mila euro e bloccata nel porto Una selezione di notizie su Sea Watch “È tortura di Stato”: Sea-Watch sfida il governo Meloni e sbarca i migranti nel porto più vicinoCon 57 persone a bordo in condizioni sanitarie fragili, la Sea-Watch 5 sceglie di non seguire l'indicazione del porto assegnato e punta verso un... Leggi anche: Sea Watch, i giudici chiedono un risarcimento di 76mila euro ai ministeri. Meloni: «Assurdo» Leggi anche: Sea Watch, "fermo revocato": nuovo assalto dei giudici al governo Meloni