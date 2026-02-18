Sea Watch i giudici chiedono un risarcimento di 76mila euro ai ministeri Meloni | Assurdo

Il tribunale di Palermo ha stabilito che il Viminale e i ministeri dei Trasporti devono pagare oltre 76 mila euro alla nave Sea Watch 3. La causa nasce dai ritardi nel rilascio delle autorizzazioni durante le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. I giudici hanno riconosciuto che le istituzioni hanno causato danni economici alla Ong. La decisione arriva mentre Meloni definisce la richiesta “assurda”. La sentenza si riferisce a un episodio accaduto nel 2019, quando la nave rimase ferma per giorni al largo.

Un risarcimento da oltre 76mila euro per risarcire la nave Sea Watch 3. È la cifra stabilita da una sentenza del tribunale di Palermo, secondo cui Viminale, ministeri dei Trasporti e dell'Economia e prefettura di Agrigento dovranno rendere alla Ong la somma che riguarda le spese documentate dalla stessa organizzazione più quelle legali. L'episodio fa riferimento al caso legato all'allora comandante della nave tedesca Carola Rackete che, il 29 giugno del 2019, forzò il blocco navale di Lampedusa, speronando anche una motovedetta della Guardia di finanza durante le manovre, per far sbarcare sull'isola 42 migranti, tratti in salvo in zona Sar libica.