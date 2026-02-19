Sea Watch fermo revocato | nuovo assalto dei giudici al governo Meloni

Il tribunale di Catania ha deciso di revocare il fermo della Sea-Watch 5, che era stato imposto dal governo. La nave della Ong era stata bloccata per 15 giorni, insieme a una multa. I giudici hanno stabilito che l’intervento delle autorità italiane era ingiustificato, considerando le operazioni di salvataggio in mare. La decisione arriva dopo settimane di tensioni tra il governo e le organizzazioni di soccorso. La Sea-Watch può ora riprendere le sue attività nel Mediterraneo.

Revocato il provvedimento di fermo della Sea-Watch 5. A deciderlo il tribunale di Catania che ha deciso di stoppare il fermo di 15 giorni e la relativa multa. "Presto torneremo nel Mediterraneo e saremo pronti a supportare le persone in transito", afferma la Ong tedesca. La decisione arriva quasi nelle stesse ore del dispositivo del tribunale di Palermo che ieri aveva stabilito che Sea Watch sarà risarcita di 76mila euro, più spese legali per circa 14mila euro, per il blocco subito nel 2019 dopo il caso della comandante Carola Rackete. La decisione fa riferimento al salvataggio di 18 persone lo scorso 25 gennaio e alla conseguente assegnazione di Catania quale porto sicuro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

