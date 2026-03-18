È tortura di Stato | Sea-Watch sfida il governo Meloni e sbarca i migranti nel porto più vicino

La nave Sea-Watch 5 ha deciso di non seguire le istruzioni del governo e ha sbarcato 57 migranti nel porto più vicino, nonostante le condizioni sanitarie delicate dei naufraghi. La decisione è stata presa a fronte di accuse di tortura di Stato avanzate dall'organizzazione, che ha contestato le restrizioni imposte dal governo. La nave ha quindi scelto di approdare in un porto diverso rispetto a quello previsto.

Con 57 persone a bordo in condizioni sanitarie fragili, la Sea-Watch 5 sceglie di non seguire l'indicazione del porto assegnato e punta verso un approdo più vicino. Al centro dello scontro restano il diritto del mare, il concetto di "luogo sicuro" e la gestione politica degli sbarchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Migranti, la Sea Watch 5 sfida il governo e arrivano fermo e multa di 7.500 euro. La ong viola le regole e poi piagnucolaSiamo alle solite, la nave Ong disobbedisce alle norme e arriva il provvedimento del governo. Sea Watch: Governo all’appello, 18 migranti salvati al centroSea Watch: Governo impugnerà la sentenza di sospensione del fermo della nave Roma, 20 febbraio 2026 – Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha... Aggiornamenti e contenuti dedicati a 8220 È tortura di Stato 8221 Sea Watch... Temi più discussi: Alarm phone: Strage di migranti al largo della Libia; Sea Watch: Disobbediamo, rotta su Trapani. Nave con migranti verso la Sicilia; Sea Watch disobbedisce al governo e punta verso Trapani: Non andremo in Toscana, basta alla tortura di Stato; Migranti, SeaWatch: Dopo i minori, sbarchino anche gli adulti. Disobbediamo e entriamo a Trapani. Migranti, la Sea Watch disobbedisce: «Sbarchiamo a Trapani»La nave umanitaria, con 57 naufraghi a bordo, era stata indirizzata a Marina di Carrara dalle autorità italiane. Altri mille chilometri di navigazione ... avvenire.it Sea Watch: Disobbediamo, rotta su Trapani. Nave con migranti verso la SiciliaBasta così. Non sottoporremo le 57 persone a bordo della Sea Watch 5 a un viaggio di altri 1.100 chilometri verso Marina di Carrara. È tortura di Stato. Disobbediamo a questo ordine assurdo e facciam ... rainews.it La nave #SeaWatch 5 dell’ong tedesca ha deciso di disobbedire all’ordine del Viminale di dirigersi verso Marina di Carrara e fa rotta verso Trapani - facebook.com facebook La nave #SeaWatch5 dichiara lo stato di necessità: l'irresponsabile blocco imposto dall’Italia mette in pericolo i 57 sopravvissuti, che sono esausti, soffrono di mal di mare e hanno ustioni da carburante. (1/3) x.com