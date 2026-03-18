È tortura di Stato | Sea-Watch sfida il governo Meloni e sbarca i migranti nel porto più vicino

Da fanpage.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nave Sea-Watch 5 ha deciso di non seguire le istruzioni del governo e ha sbarcato 57 migranti nel porto più vicino, nonostante le condizioni sanitarie delicate dei naufraghi. La decisione è stata presa a fronte di accuse di tortura di Stato avanzate dall'organizzazione, che ha contestato le restrizioni imposte dal governo. La nave ha quindi scelto di approdare in un porto diverso rispetto a quello previsto.

Con 57 persone a bordo in condizioni sanitarie fragili, la Sea-Watch 5 sceglie di non seguire l'indicazione del porto assegnato e punta verso un approdo più vicino. Al centro dello scontro restano il diritto del mare, il concetto di "luogo sicuro" e la gestione politica degli sbarchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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