Miami Open 2026 p 8 | Il Sinner Sunshine Double è perfetto!

Durante il Miami Open 2026, Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria che resta impressa nella storia del tennis. Ha completato il cosiddetto Sunshine Double, vincendo entrambi i tornei in California e Florida senza perdere un set. Questa impresa rappresenta un risultato unico nel circuito professionistico, lasciando il segno come prima volta di un giocatore a riuscire in questa impresa.

Sport e divisa: Ottaviano Iuliano racconta tra emozioni e disciplina la vita dell’atleta militare. Jannik Sinner entra nella storia del tennis con un’impresa straordinaria: un incredibile coast-to-coast dalla California alla Florida senza perdere nemmeno un set. Sono numeri impressionanti per il numero 2 del mondo:?? 17 match consecutivi vinti?? 34 set di fila conquistati?? Zero set persi Un dominio totale che non ha precedenti nel circuito moderno.?? Analizziamo questo momento storico insieme a: • Dario Puppo • Massimiliano Ambesi • Guido Monaco?? TennisMania in diretta alle 9:30 sul canale YouTube di OA Sport?? Scrivici nei commenti: è... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Miami Open 2026 p. 8: Il Sinner Sunshine Double è perfetto! Aggiornamenti e contenuti dedicati a Miami Open Miami Open 2026 p. 7: Sinner vicino al perfetto Sunshine Double!Jannik Sinner inarrestabile! Contro un grande Alexander Zverev, l’azzurro si impone ancora una volta senza perdere set e conquista la finale del... Miami Open 2026, Sinner sfida Moutet al terzo turno: a Miami continua la corsa verso il Sunshine DoubleJannik Sinner torna in campo oggi, lunedì 23 marzo, per il terzo turno del Masters 1000 di Miami, dove affronterà il francese Corentin Moutet in una... Sinner vince l’Open Miami e realizza il Sunshine DoubleABBONATI A DAYITALIANEWS Il trionfo tra Indian Wells e Miami Dopo aver conquistato il Masters 1000 di Indian Wells superando in finale Daniil... Miami Open 2026 p. 8: Il Sinner Sunshine Double è perfetto!