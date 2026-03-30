Sinner vince l’Open Miami e realizza il Sunshine Double

Un tennista italiano ha vinto il torneo di Miami, completando così il Sunshine Double dopo aver già trionfato a Indian Wells. Questa vittoria rappresenta il secondo titolo consecutivo nel circuito Masters 1000. La finale si è conclusa con un successo netto in due set. L’atleta si era imposto anche a Indian Wells, ottenendo così una doppietta che pochi altri hanno realizzato nella storia del tennis.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il trionfo tra Indian Wells e Miami. Dopo aver conquistato il Masters 1000 di Indian Wells superando in finale Daniil Medvedev, Jannik Sinner ha completato il prestigioso Sunshine Double imponendosi anche al torneo di Miami, dove ha battuto il ceco Jiri Lehecka nell’atto conclusivo. Si tratta di un risultato eccezionale nella storia del tennis: nessun giocatore prima d’ora era riuscito a vincere entrambi i tornei senza perdere nemmeno un set nell’arco di 12 partite. I pochi eletti del Sunshine Double. Dal 1990, anno di introduzione dei Masters 1000, solo otto tennisti sono riusciti a centrare il Sunshine Double, per un totale di 12 volte complessive. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sinner vince l’Open Miami e realizza il Sunshine Double Articoli correlati Sinner vince anche a Miami e realizza il Sunshine doubleDopo la vittoria a Indian Wells Jannik Sinner porta a casa anche il torneo di Miami e realizza il Sunshine double. Tennis, Sinner realizza il Sunshine Double a MiamiE infila la 34esima vittoria di fila in un Master 1000 Jannik Sinner trionfa a Miami e conquista il prestigioso “Sunshine Double”, ovvero la vittoria... Approfondimenti e contenuti su Open Miami Temi più discussi: Jannik Sinner vince il Miami Open 2026! Battuto in finale Jiri Lehecka, risultato e cronaca della partita · Tennis ATP oggi; Jannik Sinner può tornare numero 1 anche se non vince a Miami: lo scenario per superare Alcaraz; Sinner, obiettivo numero 1: se vince a Miami e poi a Montecarlo, il 12 aprile torna in vetta; Sinner vince con il minimo sforzo! Dzumhur si arrende in 1h 10'. Sinner vince l'Open Miami e realizza il Sunshine Double: chi ci era riuscitoDopo aver conquistato il Masters 1000 di Indian Wells battendo Medvedev in finale, Jannik Sinner ha completato il prestigioso Sunshine Double vincendo anche il torneo di Miami, superando nell'ultimo a ... tg24.sky.it Sinner trionfa al Miami Open: Sunshine Double storico senza perdere un set VIDEOJannik Sinner entra nella storia del tennis grazie a una prestazione maiuscola al Miami Open, ottenendo il prestigioso Sunshine Double. L'impresa consiste nella doppia ... ilgazzettino.it L'azzurro si è aggiudicato il Miami Open ed è il primo a centrare il Sunshine Double senza perdere un set - facebook.com facebook JANNIK INGIOCABILEEEEEE Sinner vince il Miami Open e completa un irreale sunshine double senza perdere nemmeno un set tra Indian Wells e Miami L’azzurro batte il ceco Lehecka col punteggio di 6-4 6-4 #MiamiOpen #Sinner #Tennis x.com