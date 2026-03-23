Jannik Sinner torna in campo oggi, lunedì 23 marzo, per il terzo turno del Masters 1000 di Miami, dove affronterà il francese Corentin Moutet in una sfida che può dire molto sul percorso dell’azzurro nel torneo americano. Sinner arriva all’appuntamento in un momento di grande fiducia. Il tennista italiano ha appena conquistato Indian Wells, alimentando il sogno di completare il Sunshine Double, e ha iniziato bene anche il suo cammino a Miami, superando con autorità il bosniaco Dzumhur al debutto. Un esordio convincente, che ha confermato il buon momento dell’azzurro e la sua voglia di proseguire la corsa in uno dei tornei più importanti della stagione sul cemento. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Miami Open 2026, Sinner sfida Moutet al terzo turno: a Miami continua la corsa verso il Sunshine Double

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