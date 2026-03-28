Miami Open 2026 p 7 | Sinner vicino al perfetto Sunshine Double!

Jannik Sinner ha raggiunto la finale del Miami Open 2026, battendo Alexander Zverev in due set senza perdere un game. Con questa vittoria, il tennista italiano si avvicina al completamento del Sunshine Double, dopo aver già vinto Indian Wells. La partita si è conclusa con un punteggio netto, confermando la sua superiorità sul campo.

Jannik Sinner inarrestabile! Contro un grande Alexander Zverev, l’azzurro si impone ancora una volta senza perdere set e conquista la finale del Miami Open 2026. Sono 16 match senza lasciare set! Dopo lo storico trionfo a Indian Wells, il Dolomiti Kid è a un passo dalla doppietta perfetta! Impresa inedita Un incredibile “coast-to-coast” dalla California alla Florida! In finale affronterà Ji?í Lehe?ka, protagonista di un torneo magistrale: non ha mai perso il servizio fino ad ora. Dopoia finale in doppio per l’Italia con ErraniPaolini e VavassoriBolelli Non perdere TennisMania su OA Sport: con Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Un granitico Jannik SINNER ha raggiunto la finale dell’Open di Miami per la terza volta nelle ultime tre partecipazioni, regolando in due combattuti set un’ottima versione del tedesco Alexander Zverev. Il ventiquattrenne di Sesto Pusteria, autore dell’ennesima x.com