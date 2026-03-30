Maxim Klitschko, figlio della celebre leggenda del pugilato Vitali Klitschko, ha esordito come professionista sul ring con la maglia di una squadra di Monaco. Il giovane, che ha 20 anni, ha deciso di intraprendere una strada diversa rispetto a quella del padre e dello zio Wladimir, senza seguire le loro orme nel mondo del pugilato.

Non ha scelto il ring, ma il parquet. Maxim Klitschko, figlio del leggendario pugile e oggi sindaco di Kiev Vitali Klitschko, ha fatto il suo debutto da professionista con l’As Monaco, aprendo un nuovo capitolo sportivo lontano dalla tradizione di famiglia. Nella partita del campionato francese vinta contro Le Mans (99-85), il figlio d’arte ha giocato quattro minuti, esordendo così con la maglia della formazione del Principato. La squadra, a causa di numerosi infortuni e di una situazione finanziaria precaria, è costretta a gestire un roster ridotto e quindi a puntare sui giovani. Due di loro hanno fatto il loro debutto domenica alla Salle Gaston-Médecin di Montecarlo: la guardia David Paindepice e, appunto, Maxim Klitschko. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Metti un Klitschko sul parquet... Il figlio della leggenda del ring Vitali debutta col Monaco

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