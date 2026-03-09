Bologna gladiatore sul ring | La vittoria è per mio figlio

A Milano, all’Allianz Cloud, si è svolto un incontro tra due pugili davanti a un pubblico di oltre cinquemila persone. La gara è durata otto riprese, con entrambi gli atleti che hanno combattuto con grande intensità fin dal primo minuto. Uno dei due, durante l’incontro, ha dichiarato che la vittoria è dedicata a suo figlio.

Un match intenso, combattuto senza risparmio dalla prima all'ottava ripresa, nel clima infuocato dall'Allianz Cloud di Milano con oltre cinquemila spettatori. Un altro tassello indimenticabile nella carriera del fiorentino Paolo Bologna, 29 anni, campione italiano dei superwelter con all'attivo 13 vittorie (5 per ko) su 15 incontri disputati da professionista, che sabato notte ha sconfitto ai punti il trentunenne cremonese Nicholas Esposito, quattro volte tricolore, alla sua prima battuta d'arresto dopo 20 successi e un pareggio. Bologna, che match è stato? "Molto duro, ma lo sapevo e mi ero preparato a fondo per questo. Mi sono mantenuto sempre molto lucido e aggressivo riuscendo a tenere quasi sempre l'iniziativa e fare proprio quello che volevo".