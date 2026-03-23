boxe il figlio di pier silvio berlusconi si fa largo sul ring

È il figlio di Pier Silvio. Prosegue senza interruzioni il momento positivo di Lorenzo Mattia Berlusconi, giovane promessa del pugilato che si sta mettendo in luce non tanto per il cognome che porta, quanto per l’impegno e la grinta dimostrati sul ring. Nella suggestiva atmosfera del Casinò di Sanremo, il talento classe 2010 ha aggiunto un’altra vittoria al suo percorso in rapida ascesa nel panorama dilettantistico. A contendergli il successo è stato Tirdeus Kasemi, pugile toscano di origini albanesi. Il confronto è stato serrato e dinamico, caratterizzato da scambi intensi e continui. Alla fine, però, sono stati la precisione e la costanza di Berlusconi a fare la differenza, convincendo i giudici ad assegnargli la vittoria ai punti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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