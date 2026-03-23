Altro giro, altra vittoria. Lorenzo Mattia Berlusconi continua a far parlare di sé, e stavolta lo fa sul ring del Casinò di Sanremo. Il classe 2010 porta a casa il terzo successo consecutivo nel pugilato dilettantistico, battendo ai punti il toscano Tirdeus Kasemi al termine di un match tirato, colpo su colpo. Non solo cognome, dunque. Perché il giovane Berlusconi dimostra di avere ritmo, precisione e sangue freddo. Elementi che hanno convinto i giudici a premiarlo al termine di un incontro equilibrato ma ben gestito. A bordo ring, senza clamori, c’era anche il padre Pier Silvio. Presenza discreta, ma inevitabilmente sotto gli occhi di tutti. E il figlio non ha deluso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Berlusconi jr, terza vittoria sul ring: a Sanremo vince ancora il figlio di Pier Silvio

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