Meteo martedì di maltempo e temperature in picchiata | allerta gialla a Palermo

Martedì a Palermo sarà caratterizzato da condizioni di maltempo, con piogge e rovesci che interesseranno soprattutto le zone settentrionali dell'isola. Un fronte freddo proveniente dal Nord Europa si sta muovendo verso la Sicilia, causando un peggioramento delle condizioni meteorologiche dalle prime ore del mattino. La protezione civile ha emesso un'allerta gialla per il territorio.

Le previsioni di 3bmeteo: un fronte freddo in discesa dal Nord Europa determinerà una perturbazione che andrà avanti per diversi giorni. Le massime non andranno oltre i 12 gradi Sarà un martedì all'insegna del maltempo a Palermo. Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa determinerà un ulteriore peggioramento dalle prime ore della giornata sulla Sicilia, con l’intensificazione di piogge e rovesci anche temporaleschi, soprattutto sui settori settentrionali della Sicilia. Lo spiega l'esperto di 3bmeteo.com Lorenzo Badellino, secondo cui la perturbazione andrà avanti per diversi giorni. La protezione civile regionale, intanto, ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e allerta sul territorio della provincia è di colore giallo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Meteo, martedì di maltempo e temperature in picchiata: allerta gialla a Palermo Articoli correlati Martedì di maltempo e temperature in picchiata, allerta gialla a PalermoLe previsioni di 3bmeteo: un fronte freddo in discesa dal Nord Europa determinerà una perturbazione che andrà avanti per diversi giorni. Leggi anche: Meteo, sarà una domenica di maltempo: allerta gialla a Palermo Allerta meteo gialla per freddo intenso: temperature sotto zeroÈ stata diramata un’allerta meteo gialla per temperature rigide che interesserà anche la provincia di Parma. Palermo: Maltempo in Sicilia: allerta rossa e arancione