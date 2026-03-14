Meteo sarà una domenica di maltempo | allerta gialla a Palermo

Domani a Palermo e in tutta la Sicilia si prevede maltempo con un’allerta gialla per rischio meteorologico e idraulico, valida fino alle 24 di domani, 15 marzo 2026. La Protezione civile regionale ha diffuso l’avviso, mentre le condizioni atmosferiche sono caratterizzate da pioggia e vento intenso. La giornata sarà influenzata da condizioni climatiche avverse che interesseranno vari territori dell’isola.

L'avviso diffuso dalla protezione civile, pioggia pure nel resto della Sicilia. Tempo instabile anche all'inizio della prossima settimana Sarà una domenica all'insegna del maltempo a Palermo, ma anche in Sicilia. La Protezione civile regionale ha, infatti, diffuso un avviso di allerta per rischio meteorologico e idraulico valido fino alle ore 24 di domani, 15 marzo 2026. In particolare è prevista allerta gialla. Su tutto il litorale tirrenico, come indicano anche le previsioni di 3bmeteo.it, sono attesi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge di mattina, con una intensificazione pomeridiana. L'instabilità proseguirà anche lunedì, con possibili temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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