Martedì di maltempo e temperature in picchiata allerta gialla a Palermo

Martedì a Palermo si presenta con condizioni di maltempo e temperature in calo. Un fronte freddo proveniente dal Nord Europa si sta muovendo verso la Sicilia, causando un peggioramento delle condizioni atmosferiche già all'inizio della giornata. Sono previste piogge, rovesci e temporali, in particolare nelle zone settentrionali dell'isola. È stata diramata un’allerta gialla per tutta la giornata.

Le previsioni di 3bmeteo: un fronte freddo in discesa dal Nord Europa determinerà una perturbazione che andrà avanti per diversi giorni. Le massime non andranno oltre i 12 gradi Sarà un martedì all'insegna del maltempo a Palermo. Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa determinerà un ulteriore peggioramento dalle prime ore della giornata sulla Sicilia, con l’intensificazione di piogge e rovesci anche temporaleschi, soprattutto sui settori settentrionali della Sicilia. Lo spiega l'esperto di 3bmeteo.com Lorenzo Badellino, secondo cui la perturbazione andrà avanti per diversi giorni. La protezione civile regionale, intanto, ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e allerta sul territorio della provincia è di colore giallo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Martedì di maltempo e temperature in picchiata, allerta gialla a Palermo Articoli correlati Maltempo: mercoledì 7 gennaio allerta gialla: temperature sotto zero fino a -3Un'allerta meteo, di colore giallo, è stata emessa dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna per la giornata di mercoledì 7 gennaio per temperature... Leggi anche: Meteo, sarà una domenica di maltempo: allerta gialla a Palermo Palermo: Maltempo in Sicilia: allerta rossa e arancione