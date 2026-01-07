Allerta meteo gialla per freddo intenso | temperature sotto zero

Un'allerta meteo gialla è stata diramata, segnalando temperature molto basse che interesseranno anche la provincia di Parma. Si prevedono valori sotto zero, con possibili effetti sulle attività quotidiane e sulla viabilità. È importante prestare attenzione alle condizioni climatiche e adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza. Restate aggiornati sui bollettini ufficiali per ulteriori informazioni e consigli utili.

È stata diramata un'allerta meteo gialla per temperature rigide che interesserà anche la provincia di Parma. L'avviso sarà in vigore dalle ore 00:00 di giovedì 8 gennaio fino alle ore 00:00 di venerdì 9 gennaio e coinvolgerà gran parte dell'Emilia-Romagna, comprese le province di Piacenza, Parma.

Allerta meteo gialla in tutta la Sicilia: pioggia, freddo e neve - La Protezione Civile Siciliana ha rilasciato ieri il bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico valido per oggi, mercoledì 7 gennaio. itacanotizie.it

Freddo, minime in ulteriore calo: allerta gialla per ghiaccio - Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso l’allerta gialla per ghiaccio in tutta la Toscana ... firenzetoday.it

