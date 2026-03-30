A Bologna, si sono registrate minacce anarchiche con frasi come “Meloni appesa” e “Il 18 aprile Roma brucerà”. Le parole sono state trovate in vari messaggi e volantini distribuiti in diverse zone della città, alimentando preoccupazioni tra le forze dell’ordine. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e valutare eventuali rischi collegati a queste intimidazioni.

Bologna si conferma città culla dell’ antagonismo militante con tendenze violente. Nella città dei centri sociali, dove l’anarchia ha trovato tradizionalmente terreno fertile, nel giorno successivo alle commemorazioni per Sara Ardizzone e Sandro Mercogliano sono comparse nuove scritte che hanno preso di mira Giorgia Meloni ma, stavolta, anche la giunta del Partito democratico di Matteo Lepore. Non è un controsenso nell’attuale scacchiere politico, dove l’estrema sinistra da tempo sta prendendo le distanze. “ Meloni appesa ”, si legge in una delle scritte, con tanto di cappio, in via Beolco, nel quartiere San Donato-San Vitale. Accanto un simbolo legato all'insurrezionalismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Meloni appesa”, “Il 18 aprile Roma brucerà”. Le minacce anarchiche a Bologna

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