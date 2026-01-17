Insulti e minacce a Giorgia Meloni a Massa scritte anarchiche nel centro storico

Nel centro storico di Massa sono stati rinvenuti messaggi scritti che rivolgono insulti e minacce alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oltre a commenti contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e a riferimenti alla resistenza armata. La vicenda evidenzia l’importanza di garantire il rispetto delle istituzioni e il contrasto a ogni forma di intimidazione. Le autorità stanno valutando i dettagli e le eventuali azioni da intraprendere.

Insulti e minacce alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, frasi contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e messaggi inneggianti alla "resistenza armata". È quanto comparso nelle scorse ore sui muri di alcuni edifici del centro storico di Massa, in Toscana, dove ignoti hanno imbrattato facciate e vetrine utilizzando bombolette spray. Accanto ad alcune delle scritte è apparso anche il simbolo degli anarchici, elemento che sembra indicare l'area di provenienza politica degli autori del gesto. A denunciare pubblicamente l'accaduto è stato Alessandro Amorese, deputato di Fratelli d'Italia, che ha documentato le frasi apparse in diversi punti della città.

